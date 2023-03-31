Артета: «Сака показывает редкую для своего возраста стабильность»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил прогресс полузащитника Букайо Саки в нынешнем сезоне. Напомним, 21-летний англичанин отметился 12 голами и 8 результативными передачами в Премьер-лиге. Игрок проводит свой лучший сезон в карьере по цифрам.

«Сака показывает редкую для своего возраста стабильность. Такое действительно очень редко встретишь. Если вы спросите меня, есть ли ему в чём становится лучше, я отвечу, что Букайо может усовершенствовать многое. Его никогда не устраивает то, что уже есть, ему всегда нужно больше», – цитирует Артету официальный сайт «Арсенала».