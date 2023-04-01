Артета: «Надеюсь, Салиба ещё сыграет до конца сезона»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии центрального защитника Вильяма Салиба, который получил травму спины.

«Надеюсь, Салиба ещё сыграет до конца сезона. Травмы спины очень неприятны из-за того, как они развиваются, но Вильям настроен позитивно. Медицинский персонал тоже делает хорошие прогнозы. Нужно наблюдать каждый день и смотреть, усиливается ли боль. Салиба, безусловно, хочет поскорее вернуться на поле», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, Салиба проводит свой первый сезон за «Арсенал», несмотря на переход ещё в 2019 году. В прошлом году Вильям был признан лучшим игроком сезона французского Лиги 1, когда выступал в аренде за «Марсель».