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Артета: «Надеюсь, Салиба ещё сыграет до конца сезона»

01 Апреля 2023 • 11:26 Комментировать
Арсенал
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Лидс
Через 4 ч. 33 мин.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии центрального защитника Вильяма Салиба, который получил травму спины.

«Надеюсь, Салиба ещё сыграет до конца сезона. Травмы спины очень неприятны из-за того, как они развиваются, но Вильям настроен позитивно. Медицинский персонал тоже делает хорошие прогнозы. Нужно наблюдать каждый день и смотреть, усиливается ли боль. Салиба, безусловно, хочет поскорее вернуться на поле», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, Салиба проводит свой первый сезон за «Арсенал», несмотря на переход ещё в 2019 году. В прошлом году Вильям был признан лучшим игроком сезона французского Лиги 1, когда выступал в аренде за «Марсель».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Вильям Салиба
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АРСЕНАЛ ЛИДС
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