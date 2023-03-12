Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Райс открыт к переходу в «Арсенал»

12 Марта 2023 • 16:28 Комментировать
Арсенал
...
Лидс
01.04 17:00

Полузащитник и капитан «Вест Хэма» Деклан Райс открыт к переходу в «Арсенал» следующим летом. Напомним, англичанин является одной из приоритетных целей «канониров» на летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Джейкоб Штайнберг, Райс готов принять предложение «Арсенала» и следующим летом перебраться на «Эмирейтс». Вариант с «канонирами» пока нравится игроку больше, чем опция с возвращением в «Челси».

Райс уже долгое время является основным полузащитником сборной Англии. Деклан играл в стартовом составе «трёх львов» на Евро-2020, а также на чемпионате мира, который проходил в конце прошлого года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ЛИДС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Фулхэм Фулхэм
Арсенал Арсенал
0
3
5.20 4.00 1.68
Видео
Перерыв
Вест Хэм Вест Хэм
Астон Вилла Астон Вилла
1
1
1.98 3.45 4.00
Видео
Перерыв
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Саутгемптон Саутгемптон
0
0
1.40 5.20 7.40
Видео
12.03.23 в 19:30
Ньюкасл Ньюкасл
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.68 3.80 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Марта
17:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не проигрывает «Саутгемптону» уже 14 матчей
17:40 · Англия. Премьер-лига
​Каземиро получил красную карточку в матче «Манчестер Юнайтед»
17:22 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Бруну Фернандеш должен лучше контролировать эмоции»
17:06 · Англия. Премьер-лига
Хассельбайнк: «Сака - игрок года в АПЛ»
16:58 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Хотим уйти на перерыв в оптимальном настроении»
16:52 · Англия. Премьер-лига
Марку Силва: «Митрович очень важен»
16:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Саутгемптона» в чёрных траурных повязках
16:44 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Жезус изменил статус «Арсенала»
16:40 · Англия. Премьер-лига
​Раскрыта трансферная цель «Манчестер Юнайтед»
16:31 · Англия. Премьер-лига
Джеррард: «Мой сын любит Салаха больше, чем я»
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Саутгемптон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:28 · Англия. Премьер-лига
Райс открыт к переходу в «Арсенал»
16:27 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити», «Реал» и «Интер» следят за португальским защитником
16:12 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» выбрал состав на дерби с «Фулхэмом»
Все новости
Рекомендуем