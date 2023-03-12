Полузащитник и капитан «Вест Хэма» Деклан Райс открыт к переходу в «Арсенал» следующим летом. Напомним, англичанин является одной из приоритетных целей «канониров» на летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Джейкоб Штайнберг, Райс готов принять предложение «Арсенала» и следующим летом перебраться на «Эмирейтс». Вариант с «канонирами» пока нравится игроку больше, чем опция с возвращением в «Челси».

Райс уже долгое время является основным полузащитником сборной Англии. Деклан играл в стартовом составе «трёх львов» на Евро-2020, а также на чемпионате мира, который проходил в конце прошлого года.