«Арсенал» вырвался вперёд в борьбе за Роке

Лондонский «Арсенал» вырвался вперёд в гонке за нападающим «Атлетико Паранаэнсе» Витором Роке. По информации от журналиста Габриэля Санса, команда Микеля Артеты теперь лидирует в борьбе за бразильского форварда.

Напомним, ранее главным претендентом на Роке была каталонская «Барселона», но из-за финансовых проблем «сине-гранатовые» не могут тягаться с клубами, у которых более благоприятная экономическая ситуация.

18-летний Роке ранее был настроен перейти именно в «Барселону», но Витор при этом не отрицал, что будет готов рассмотреть предложения и от других европейских топ-клубов.