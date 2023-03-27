Сака станет самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала»

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака в скором времени должен подписать новый контракт с клубом.

Стороны давно ведут переговоры по новому соглашению, в то время как действующий договор рассчитан до 2024 года. Известно, что 21-летний футболист получит значительное повышение к зарплате. По данным журналиста Сами Мокбеля, молодой англичанин будет зарабатывать порядка 340 тысяч евро в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком «канониров».

В текущем сезоне Букайо Сака отметился 12 забитыми мячами и десятью результативными передачами в 28 матчах Английской премьер-лиги.