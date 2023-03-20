Томиясу выбыл до конца сезона из-за травмы

Защитник лондонского «Арсенала» Такэхиро Томиясу больше не поможет своей команде в нынешнем сезоне. По информации от Afcstuff, японцу потребуется операция на колене, из-за чего ждать его на поле в нынешнем сезоне не стоит.

Напомним, в этом сезоне Томиясу стал реже выходить на поле, так как главный тренер Микель Артета не доверяет ему стабильное место в основе. На счету японца всего 21 матч в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии, в которых футболист отметился одной голевой передачей.

Томиясу перебрался в «Арсенал» летом 2021 года из итальянской «Болоньи». 24-летний Такэхиро может сыграть как в центре, так и на правом фланге обороны.