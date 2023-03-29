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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Булыкин – о ролике с голами АПЛ без россиян: «Вижу признаки дискриминации и расизма»

29 Марта 2023 • 18:52 Комментировать
Арсенал
...
Лидс
01.04 17:00

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался о том, что в свежем ролике лучших голов Английской премьер-лиги от футболистов из разных стран не оказалось россиян.

«Вместе с УЕФА АПЛ высказывается против дискриминации и расизма, но тут явно просматриваются их признаки. Можно куда-то обратиться по этому поводу», - сказал Булыкин «Газете.Ру», добавив, что не знает, почему в пресс-службе лиги так поступили.

Напомним, накануне пресс-служба АПЛ выпустила ролик с лучшими голами в рамках лиги от представителей всех государств, в список стран попали даже крохотные карибские государства вроде Сент-Китса и Невиса и Кюрасао. Но россиян, которые играли и забивали голы в Англии, там не оказалось.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Апл
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