Ремсдейл: «Переход Жезуса оказал нам огромную помощь, а теперь к нам пришёл Жоржиньо»

Вратарь «Арсенала» Аарон Ремсдейл поделился мнением о составе лондонской команды.

24-летний футболист отметил подписания бразильского нападающего Габриэля Жезуса, а также итальянского полузащитника Жоржиньо.

«Переход Жезуса оказал нам огромную помощь. Он выигрывал АПЛ. Теперь к нам пришёл Жоржиньо, он тоже выигрывал трофеи, все, кроме Премьер-лиги и чемпионата мира», — цитирует Ремсдейла Evening Standard.

Кроме того, Ремсдейл выделил Букайо Сака, Габриэла Мартинелли и Мартина Эдегора, которые, по мнению голкипера, стали мудрее и опытнее.

После 28 туров текущего розыгрыша чемпионата Англии «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на восемь очков. При этом «горожане» провели на одну игру меньше.