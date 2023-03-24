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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ремсдейл: «Переход Жезуса оказал нам огромную помощь, а теперь к нам пришёл Жоржиньо»

24 Марта 2023 • 15:38 Комментировать
Арсенал
...
Лидс
01.04 17:00

Вратарь «Арсенала» Аарон Ремсдейл поделился мнением о составе лондонской команды.

24-летний футболист отметил подписания бразильского нападающего Габриэля Жезуса, а также итальянского полузащитника Жоржиньо.

«Переход Жезуса оказал нам огромную помощь. Он выигрывал АПЛ. Теперь к нам пришёл Жоржиньо, он тоже выигрывал трофеи, все, кроме Премьер-лиги и чемпионата мира», — цитирует Ремсдейла Evening Standard.

Кроме того, Ремсдейл выделил Букайо Сака, Габриэла Мартинелли и Мартина Эдегора, которые, по мнению голкипера, стали мудрее и опытнее.

После 28 туров текущего розыгрыша чемпионата Англии «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на восемь очков. При этом «горожане» провели на одну игру меньше.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Жоржиньо Мартин Эдегор Габриэль Жезус Букайо Сака Габриэл Мартинелли Аарон Ремсдейл
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АРСЕНАЛ ЛИДС
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