Уилшер: «Надеюсь, Райс перейдёт в «Арсенал»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшир выразил надежду, что капитан «Вест Хэма» Деклан Райс ближайшим летом перейдёт в стан «канониров». Напомним, опорник сборной Англии является одной из приоритетных целей главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты на грядущее межсезонье.

«Мы говорим о полузащитнике, который может вытворять всё, что угодно. Я поддержу любой выбор Деклана, но надеюсь, что он перейдёт в «Арсенал». Думаю, Микель Артета сможет помочь Райсу добиться прогресса», – цитирует Уилшера журналист Марк Манн-Брайанс в социальных сетях.

На Райса летом также будет претендовать его бывший клуб – «Челси», который готов составить конкуренцию «Арсеналу».