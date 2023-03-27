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Уилшер: «Надеюсь, Райс перейдёт в «Арсенал»

27 Марта 2023 • 14:47 Комментировать
Арсенал
...
Лидс
01.04 17:00

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшир выразил надежду, что капитан «Вест Хэма» Деклан Райс ближайшим летом перейдёт в стан «канониров». Напомним, опорник сборной Англии является одной из приоритетных целей главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты на грядущее межсезонье.

«Мы говорим о полузащитнике, который может вытворять всё, что угодно. Я поддержу любой выбор Деклана, но надеюсь, что он перейдёт в «Арсенал». Думаю, Микель Артета сможет помочь Райсу добиться прогресса», – цитирует Уилшера журналист Марк Манн-Брайанс в социальных сетях.

На Райса летом также будет претендовать его бывший клуб – «Челси», который готов составить конкуренцию «Арсеналу».

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Джек Уилшер Деклан Райс
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