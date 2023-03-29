«Арсенал» и «Челси» претендуют на трансферную цель «Барселоны»

Нападающий бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке может продолжить карьеру в Англии.

18-летний футболист признавался, что мечтает выступать за «Барселону», а каталонский клуб хотел бы видеть его в своих рядах, однако другие претенденты не оставляют надежд на подписание вундеркинда из Бразилии: согласно Mundo Deportivo, отец форварда находится в Лондоне, где обсуждает потенциальное сотрудничество с «Арсеналом» и «Челси».

Витор Роке стал автором десяти забитых мячей в 40 поединках за «Атлетико Паранаэнсе». Его контракт рассчитан до 2027 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 14 млн евро.