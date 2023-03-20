Сака побил рекорд Фабрегаса по голевым действиям в молодом возрасте

Вчера вечером после разгромной победы лондонского «Арсенала» над «Кристал Пэлас» (4:1) мы уже писали, что Букайо Сака стал первым игроком в текущем сезоне АПЛ, который смог минимум 10 раз поразить ворота соперников и сделать минимум 10 ассистов на своих партнёров по команде.

Позже стало известно, что Сака стал самым молодым игроком «канониров», которому покорялось данное достижение. Молодой англичанин обошёл своего знаменитого предшественника в «Арсенале» - испанца Сеска Фабрегаса. Тот оформил 10 голов и 10 ассистов в возрасте 22 года, а Саке сейчас 21 год.

Напомним, что ранее Сака стал вторым игроком АПЛ по стоимости. Также ходят разговоры о новом контракте английской звезды с его нынешним клубом.