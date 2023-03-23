Кукурелья признался, что до Мундиаля не знал об Энцо Фернандесе - нынешнем партнёре по «Челси»

Испанский защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья рассказал о том, что до недавних пор даже не знал том, что на белом свете есть Энцо Фернандес - его нынешний партнер по «Челси». По словам Кукурельи, он впервые узнал о нем во время чемпионата мира.

- Я люблю смотреть матчи своих друзей, потому следил за играми Аргентины. В какой-то момент отметил парня под 24-м номером. Он действительно здорово играл. Я не знал, кто он и откуда, даже посмотрел в интернете. А теперь вот он тут, в «Челси», - цитирует слова Кукурельи ESPN.

Ранее Энцо Фернандес, напомним, выступал за португальскую «Бенфику».