Поттер: «Мудрик только адаптируется к АПЛ»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал состояние вингера Михаила Мудрика, который присоединился к команде в январе из донецкого «Шахтёра» за 70 миллионов евро. На счету украинца всего одна голевая передача в Английской премьер-лиге за 6 матчей.

«Мы говорим о захватывающем игроке, который только адаптируется к Английской премьер-лиге и нашему стилю. Он пришёл в январе и сейчас чуть ли не проходит предсезонную подготовку. Мы верим в него и должны помогать наслаждаться своим футболом», – сказал Поттер на пресс-конференции.

Напомним, «Челси» выиграл борьбу за Мудрика у лондонского «Арсенала», который тоже был готов выложить за украинца солидные деньги.