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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер: «Мудрик только адаптируется к АПЛ»

01 Апреля 2023 • 13:15 Комментировать
Челси
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Астон Вилла
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Через 4 ч. 58 мин.

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал состояние вингера Михаила Мудрика, который присоединился к команде в январе из донецкого «Шахтёра» за 70 миллионов евро. На счету украинца всего одна голевая передача в Английской премьер-лиге за 6 матчей.

«Мы говорим о захватывающем игроке, который только адаптируется к Английской премьер-лиге и нашему стилю. Он пришёл в январе и сейчас чуть ли не проходит предсезонную подготовку. Мы верим в него и должны помогать наслаждаться своим футболом», – сказал Поттер на пресс-конференции.

Напомним, «Челси» выиграл борьбу за Мудрика у лондонского «Арсенала», который тоже был готов выложить за украинца солидные деньги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер Михаил Мудрик
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ЧЕЛСИ АСТОН ВИЛЛА
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