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Мудрик: «Согласен, что у меня был тяжёлый старт, но мне нравится быть под давлением»

30 Марта 2023 • 10:55 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
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01.04 19:30

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик оценил свой стартовый отрезок в новой команде. Напомним, украинец перебрался на «Стэмфорд Бридж» в январе за 70 миллионов евро из донецкого «Шахтёра».

«Согласен с тем, что у меня был тяжёлый старт, но мне нравится быть под давлением. Мне нравится Однажды тот, кто называет меня неудачником, назовёт меня победителем. Время всё покажет», – цитирует Мудрика журналист Фабрицио Романо.

После своего перехода в «Челси» Мудрик отметился одной голевой передачей в чемпионате Англии. Игроком ранее также интересовался «Арсенал», который не смог заключить сделку с «Шахтёром».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Михаил Мудрик
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