Мудрик: «Согласен, что у меня был тяжёлый старт, но мне нравится быть под давлением»

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик оценил свой стартовый отрезок в новой команде. Напомним, украинец перебрался на «Стэмфорд Бридж» в январе за 70 миллионов евро из донецкого «Шахтёра».

«Согласен с тем, что у меня был тяжёлый старт, но мне нравится быть под давлением. Мне нравится Однажды тот, кто называет меня неудачником, назовёт меня победителем. Время всё покажет», – цитирует Мудрика журналист Фабрицио Романо.

После своего перехода в «Челси» Мудрик отметился одной голевой передачей в чемпионате Англии. Игроком ранее также интересовался «Арсенал», который не смог заключить сделку с «Шахтёром».