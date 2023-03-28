«Барселона» всерьёз рассматривает вариант с возвращением Обамеянга

Каталонская «Барселона» действительно хочет вернуть в команду своего бывшего нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, который в конце прошлого лета перебрался в лондонский «Челси» за 12 миллионов евро. По информации от Mundo Deportivo, кандидатура габонца всерьёз обсуждается на «Камп Ноу».

Вероятно, «Челси» согласится отпустить Обамеянга летом даже бесплатно. Дело в том, что нападающий не входит в планы главного тренера Грэма Поттера и практически не попадает в расширенную заявку на матчи.

Пьер-Эмерик в этом сезоне забил всего три гола во всех турнирах, лишь один из них был забит в АПЛ.