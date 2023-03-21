«Челси» интересуется Митровичем

Лондонский «Челси» рассматривает вариант с трансфером нападающего «Фулхэма» Александара Митровича. По информации от журналиста Саймона Филлипса, некоторым людям в руководстве «синих» импонирует характер и лидерские качества серба.

«Челси» и раньше рассматривал Митровича, но только в качестве краткосрочной опции. Сейчас «синие» не против пригласить в команду Александара, даже несмотря на 28-летний возраст.

Митрович в нынешнем сезоне отметился 11 голами в чемпионате Англии. Сербу нужен один гол, чтобы обновить свой рекорд результативности в Премьер-лиге.

«Челси» интересовался Митровичем ещё в то время, когда серб выступал за «Андерлехт» в 2015 году.