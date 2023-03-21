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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» интересуется Митровичем

21 Марта 2023 • 16:31 Комментировать
Борнмут
...
Фулхэм
01.04 17:00

Лондонский «Челси» рассматривает вариант с трансфером нападающего «Фулхэма» Александара Митровича. По информации от журналиста Саймона Филлипса, некоторым людям в руководстве «синих» импонирует характер и лидерские качества серба.

«Челси» и раньше рассматривал Митровича, но только в качестве краткосрочной опции. Сейчас «синие» не против пригласить в команду Александара, даже несмотря на 28-летний возраст.

Митрович в нынешнем сезоне отметился 11 голами в чемпионате Англии. Сербу нужен один гол, чтобы обновить свой рекорд результативности в Премьер-лиге.

«Челси» интересовался Митровичем ещё в то время, когда серб выступал за «Андерлехт» в 2015 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фулхэм Александар Митрович
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БОРНМУТ ФУЛХЭМ
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