Поттер: «Маунту приходится тяжело на фоне травм и слухов об уходе»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал состояние полузащитника Мэйсона Маунта, которого связывают с потенциальным уходом из команды в летнее трансферное окно.

«Маунту приходится тяжело на фоне травм и слухов об уходе. Тем не менее, Мэйсон является топовым профессионалом и отличным парнем. Я доверяю ему», – сказал Поттер на пресс-конференции.

Маунт пока не может договориться с руководством «пенсионеров» о новом контракте. Его текущее соглашение истекает в конце следующего сезона. За ситуацией активно следит «Ливерпуль», который летом как раз будет искать нового полузащитника.