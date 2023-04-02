«Астон Вилла» выиграла на «Стэмфорд Бридж» впервые за последние 12 лет

В матче двадцать девятого тура английского чемпионата пребывающий в очевидном кризисе лондонский «Челси» потерпел очередное поражение, на сей раз «пенсионеры» пропустили по голу в каждом из таймов от «Астон Виллы» испанского специалиста Унаи Эмери.

Как оказалось, «вилланы» не могли выиграть в Лондоне у «Челси» целых двенадцать лет. В последний раз это произошло в последний день 2011 года - тогда «Астон Вилла» выиграла в Лондоне со счетом 3:1.

В следующем туре английского чемпионата «Астон Вилле» предстоит сыграть против «Лестера», это случится уже во вторник, четвертого апреля.