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«Астон Вилла» нацелилась на Гонсалвеша слухи

20 Марта 2023 • 23:38 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
01.04 19:30

В бирмингемской «Астон Вилле», которую тренирует знаменитый испанец Унаи Эмери, положили глаз на одного из лучших игроков лиссабонского «Спортинга» Педру Гонсалвеша. В минувший четверг этот 24-летний португалец своим ударом обескуражил всех болельщиков «Арсенала» в матче 1/8 финала Лиги Европы, сравняв счёт в очной встрече – 1:1. А после его клуб прорвался в четвертьфинал еврокубка благодаря успеху в серии пенальти.

Как сообщает Sportwitness, именно после этой успешной игры в «Астон Вилле» задумались о приобретении игрока.

Контракт Гонсалвеша со «Спортингом» рассчитан ещё на три года – до середины 2026 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает португальца в 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла Педру Гонсалвеш
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ЧЕЛСИ АСТОН ВИЛЛА
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