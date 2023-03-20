В бирмингемской «Астон Вилле», которую тренирует знаменитый испанец Унаи Эмери, положили глаз на одного из лучших игроков лиссабонского «Спортинга» Педру Гонсалвеша. В минувший четверг этот 24-летний португалец своим ударом обескуражил всех болельщиков «Арсенала» в матче 1/8 финала Лиги Европы, сравняв счёт в очной встрече – 1:1. А после его клуб прорвался в четвертьфинал еврокубка благодаря успеху в серии пенальти.

Как сообщает Sportwitness, именно после этой успешной игры в «Астон Вилле» задумались о приобретении игрока.

Контракт Гонсалвеша со «Спортингом» рассчитан ещё на три года – до середины 2026 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает португальца в 30 млн евро.