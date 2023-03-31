Онана может стать частью сделки по переходу Лукаку из «Челси» в «Интер»

Голкипер «Интера» Андре Онана может продолжить карьеру в «Челси».

Камерунец не первую неделю связывается с возможным переходом в лондонский клуб, также в его подписании заинтересован «Манчестер Юнайтед». Как информирует Football Italia со ссылкой на FCInterNews, Онана может стать частью сделки по трансферу в «Интер» нападающего Ромелу Лукаку, в настоящий момент арендованного у «Челси». Руководство «нерадзурри» оценивает стоимость 26-летнего вратаря в 40 млн евро.

Андре Онана выступает за «Интер» с лета прошлого года. В текущем сезоне он пропустил 23 гола в 28 матчах за команду Симоне Индзаги.