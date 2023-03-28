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Жан-Мишель Оля: «Челси» ослабляет команды вроде «Лиона»

28 Марта 2023 • 10:33 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
01.04 19:30

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оля прокомментировал трансферную политику лондонского «Челси». Напомним, «синие» в январе приобрели у французской команды 19-летнего правого защитника Мало Гюсто, который остался в «Лионе» до конца сезона на правах аренды.

«Трансфер происходил в определённом сценарии. «Челси» хочет инвестировать в молодых игроков с рассчётом на долгосрочную перспективу. Это ослабляет команды вроде «Лиона», которые способны выращивать молодых талантов», – цитирует Оля журналист Бен Джейкобс.

Напомним, Гюсто в данный момент восстанавливается после травмы, которую получил в феврале.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Челси Жан-Мишель Оля Мало Гюсто
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