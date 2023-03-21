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Фелиш вновь намекнул на желание остаться в «Челси»

21 Марта 2023 • 22:43 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
01.04 19:30

Нападающий Жоау Фелиш, выступающий за «Челси» на правах аренды из мадридского «Атлетико», ответил на очередной вопрос о своём будущем.

Лондонский клуб заинтересован в выкупе португальца, однако арендный договор не предусматривает такую возможность. «Матрасники», как ожидается, могут запросить очень солидную сумму за Фелиша.

Выступая в прессе в преддверии матча сборной Португалии против Лихтенштейна, форвард высказался о ситуации: «Я бы не хотел говорить о положении дел в клубе, поскольку сейчас я нахожусь в расположении сборной. Могу лишь сказать, что сейчас я наслаждаюсь новым вызовом в «Челси» и делаю всё, чтобы адаптироваться», – цитирует Goal игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Сборная Португалии Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ АСТОН ВИЛЛА
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