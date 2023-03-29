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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хаверц: «Выиграть АПЛ сложнее, чем Лигу чемпионов»

29 Марта 2023 • 12:45 Комментировать (1)
Челси
...
Астон Вилла
01.04 19:30

Нападающий «Челси» Кай Хаверц рассказал об отличиях между Английской премьер-лигой и Лигой чемпионов. Напомним, немец выступает на туманном альбионе с лета 2020 года, когда перешёл в «Челси» из леверкузенского «Байера».

«Английская премьер-лига – невероятно сложный турнир. Выиграть её сложнее, чем Лигу чемпионов. Тем не менее, Лига чемпионов – это совершенно особенный турнир. Играть вечером и слушать гимн – это нечто другое, ощущения совсем иные», – цитирует Хаверца The Guardian.

Кай выигрывал Лигу чемпионов в своём дебютном сезоне за «Челси». Причём немец забил победный гол в финале против «Манчестер Сити». Тот гол, к слову, стал для игрока дебютным в турнире.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кай Хаверц
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ЧЕЛСИ АСТОН ВИЛЛА
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
29 Марта 2023 в 13:10
Скажи это САФу и Пепу...
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