Хаверц: «Выиграть АПЛ сложнее, чем Лигу чемпионов»

Нападающий «Челси» Кай Хаверц рассказал об отличиях между Английской премьер-лигой и Лигой чемпионов. Напомним, немец выступает на туманном альбионе с лета 2020 года, когда перешёл в «Челси» из леверкузенского «Байера».

«Английская премьер-лига – невероятно сложный турнир. Выиграть её сложнее, чем Лигу чемпионов. Тем не менее, Лига чемпионов – это совершенно особенный турнир. Играть вечером и слушать гимн – это нечто другое, ощущения совсем иные», – цитирует Хаверца The Guardian.

Кай выигрывал Лигу чемпионов в своём дебютном сезоне за «Челси». Причём немец забил победный гол в финале против «Манчестер Сити». Тот гол, к слову, стал для игрока дебютным в турнире.