Эмилиано Мартинес: «Моя карьера пошла в гору после перехода в «Астон Виллу»

Голкипер сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес поблагодарил свой клуб.

В 2020 году вратарь пополнил ряды бирмингемцев, перебравшись из лондонского «Арсенала». Чуть позднее состоялся дебют Мартинеса в сборной Аргентины, а 2022 стал для него настоящим прорывом: победа на чемпионате мира, «Золотая перчатка» катарского мундиаля и звание лучшего голкипера года по версии ФИФА.

«Моя карьера резко пошла в гору после того, как я перешёл в «Астон Виллу». Я всегда говорил, что очень благодарен клубу. Здесь нравится мне и моей семье, а мой сын, играющий в местной академии, просто одержим футболом. Надеюсь, всё это будет продолжаться ещё долго», – цитирует журналист Альфредо Педулла аргентинца.