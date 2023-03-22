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Эмилиано Мартинес: «Моя карьера пошла в гору после перехода в «Астон Виллу»

22 Марта 2023 • 00:10 Комментировать (1)
Челси
...
Астон Вилла
01.04 19:30

Голкипер сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес поблагодарил свой клуб.

В 2020 году вратарь пополнил ряды бирмингемцев, перебравшись из лондонского «Арсенала». Чуть позднее состоялся дебют Мартинеса в сборной Аргентины, а 2022 стал для него настоящим прорывом: победа на чемпионате мира, «Золотая перчатка» катарского мундиаля и звание лучшего голкипера года по версии ФИФА.

«Моя карьера резко пошла в гору после того, как я перешёл в «Астон Виллу». Я всегда говорил, что очень благодарен клубу. Здесь нравится мне и моей семье, а мой сын, играющий в местной академии, просто одержим футболом. Надеюсь, всё это будет продолжаться ещё долго», – цитирует журналист Альфредо Педулла аргентинца.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес Астон Вилла
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ЧЕЛСИ АСТОН ВИЛЛА
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Комментарии (1)
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Alex1972
22 Марта 2023 в 00:53
Главное, что в гору смотрит другая вещь... А-ха-ха-ха...
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