Уэсли Фофана не поедет в сборную Франции

Защитник лондонского «Челси» Уэсли Фофана не сможет дебютировать за взрослую сборную Франции в ближайшее время. «Синие» официально подтвердили, что игрок исключен из заявки на следующие матчи.

Причина в том, что в последнем туре Английской премьер-лиги Фофана получил небольшое повреждение, из-за которого пропустит около 10 дней. Уэсли надеялся провести свой первый матч за взрослую сборную, но в ближайшее время ему не удастся этого сделать.

В грядущих матчах сборной Франции также не поможет защитник другого лондонского клуба – Вильям Салиба, у которого тоже проблемы со здоровьем.