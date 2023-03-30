Эмилиано Мартинес не намерен покидать «Астон Виллу»

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес не намерен менять клубную прописку в конце нынешнего сезона. По информации от Birmingham World, лучший вратарь чемпионата мира в Катаре не рассматривает вариант со сменой клубной прописки.

Ранее сообщалось о том, что Мартинес повздорил с главным тренером Унаи Эмери, из-за чего голкипер всерьёз задумался об уходе. Тем не менее, источник опровергает эту информацию.

Ранее Мартинеса связывали с потенциальным трансфером в лондонский «Челси» или «Манчестер Юнайтед». Напомним, Эмилиано ранее на протяжение нескольких лет защищал цвета «Арсенала».