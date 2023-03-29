«Челси» подтвердил намерение расстаться с Лофтус-Чиком

Как и сообщалось ранее, летом лондонский «Челси» расстанется с Рубеном Лофтусом-Чиком, 27-летним воспитанником лондонского клуба. Боссы «пенсионеров» намерены выставить игрока на продажу, сообщает Football Insider. Правда, это означает, что ему, скорее всего, придется покинуть английскую Премьер-лигу, да и в целом, Англию. Самыми реальными претендентами на услуги игрока пресса называет итальянские клубы «Милан» и «Рома».

Напомним, что в своей карьере Лофтус-Чик успел поиграть также и за лондонские клубы «Кристал Пэлас» и «Фулхэм», а также провел с десяток матчей за сборную Англии в период 2017-2018 годов.