Шевченко: «Челси» должен верить в Мудрика и проявить терпение»

Бывший нападающий «Челси» Андрей Шевченко не спешит делать выводы по карьере Михаила Мудрика на «Стэмфорд Бридж». Напомним, в январе украинец за 70 миллионов евро перебрался в «Челси» из донецкого «Шахтёра».

«Челси» купил очень талантливого игрока на будущее. Он только начинает свой путь в большом футболе. Михаил является частью очень амбициозного проекта, он в правильном месте. Премьер-лига требует результатов здесь и сейчас, но давайте посмотрим, как Мудрик сможет себя проявить в следующие 8 лет, у него долгосрочный контракт. Клуб должен проявить терпение и верить в талант Мудрика», – цитирует Шевченко издание The Athletic.