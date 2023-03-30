«Астон Вилла» заинтересована в трансфере нападающего «Рейнджерс»

«Астон Вилла» положила глаз на нападающего «Рейнджерс» Альфредо Морелоса. По информации от издания Takvim, главный тренер «вилланов» Унаи Эмери хочет заполучить в свою команду 26-летнего колумбийца, который в прошлом сезоне помог «Рейнджерс» дойти до финала Лиги Европы.

Морелос проводит уже свой шестой сезон в составе нынешней команды. В конце нынешней кампании футболист станет свободным агентом, что заметно упрощает сделку для «Астон Виллы». Морелос уже дал понять руководству «Рейнджерс», что не собирается продлевать свой контракт.

На счету Альфредо 9 голов и 6 результативных передач в нынешнем розыгрыше чемпионата Шотландии.