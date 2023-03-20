«Челси» замену Маунту в «Фулхэме»

«Челси» нашёл одного из кандидатов на замену полузащитнику Мэйсону Маунту, который может покинуть команду в конце сезона. По информации от журналиста Роба Доусона, «синие» рассматривают вариант с приглашением хавбека «Фулхэма» Андреаса Перейры, который ранее защищал цвета «Манчестер Юнайтед».

Напомним, у Маунта осталось чуть более года по контракту с «Челси». Стороны не могут договориться о новом соглашении, поэтому Мэйсон вполне может покинуть «синих» в грядущее трансферное окно.

Перейра проводит свой дебютный сезон за «Фулхэм». На счету 27-летнего Андреаса два гола и шесть голевых передач в этом розыгрыше Английской премьер-лиги.