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«Челси» замену Маунту в «Фулхэме»

20 Марта 2023 • 16:56 Комментировать
Борнмут
...
Фулхэм
01.04 17:00

«Челси» нашёл одного из кандидатов на замену полузащитнику Мэйсону Маунту, который может покинуть команду в конце сезона. По информации от журналиста Роба Доусона, «синие» рассматривают вариант с приглашением хавбека «Фулхэма» Андреаса Перейры, который ранее защищал цвета «Манчестер Юнайтед».

Напомним, у Маунта осталось чуть более года по контракту с «Челси». Стороны не могут договориться о новом соглашении, поэтому Мэйсон вполне может покинуть «синих» в грядущее трансферное окно.

Перейра проводит свой дебютный сезон за «Фулхэм». На счету 27-летнего Андреаса два гола и шесть голевых передач в этом розыгрыше Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фулхэм Андреас Перейра Мэйсон Маунт
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БОРНМУТ ФУЛХЭМ
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