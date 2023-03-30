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«Челси» всё ещё заинтересован в Кайседо

30 Марта 2023 • 10:02 Комментировать
Брайтон
...
Брентфорд
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01.04 17:00

Лондонский «Челси» сохраняет интерес к полузащитнику «Брайтона» Мойсесу Кайседо, которого «чайки» будут готовы продать грядущим летом, несмотря на недавно подписанный новый контракт.

По информации от журналиста Николо Скиры, «Челси» вновь попытается приобрести эквадорца, которого не удалось заполучить в январе. Источник отмечает, что Кайседо является главной трансферной целью для тренера «синих» Грэма Поттера, который ранее тренировал Мойсеса в «Брайтоне».

За Кайседо также продолжает следить лондонский «Арсенал», который в январе тоже пытался купить полузащитника, но потерпел неудачу в переговорах с «Брайтоном».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
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