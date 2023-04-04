Стали известны ещё два «тёмных» кандидата на роль наставника «Челси»

Мы уже сообщали о том, что лондонский «Челси» намерен провести целый «кастинг» на должность своего наставника - и это достаточно известные и уважаемые в Европе имена, в числе которых Луис Энрике и Лучано Спаллетти, нынешний тренер «Наполи», который уже давал понять, что мог бы покинут летом Италию.

Но есть еще и «темные лошадки» - два специалиста, имена которых могут удивить. Их также рассматривает руководство лондонского клуба, уточняет The Guardian. Это наставник «Спортинга» (лиссабонского, разумеется) Рубен Аморим, а также главный тренер немецкого «Айнтрахта» Оливер Гласнер.