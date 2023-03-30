«Челси» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в борьбе за полузащитника молодёжной сборной Франции

Хавбек «Боруссии» Мёнхенгладбах Ману Коне может продолжить карьеру в Англии.

Ранее «Челси» и «Манчестер Юнайтед» уже назывались в числе претендентов на 21-летнего игрока, в подписании которого также заинтересован «ПСЖ». По данным журналиста Джонатана Джонсона, в настоящий момент именно два английских гранда возглавляют гонку за французом, опережая парижан. «ПСЖ» продолжает следить за ситуацией, однако отдаёт предпочтение другим кандидатурам на трансферном рынке.

Стоимость Ману Коне оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро. В активе футболиста один гол и один ассист в 25 матчах за мёнхенгладбахскую «Боруссию» в текущем сезоне.