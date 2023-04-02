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В «Челси» прокомментировали отставку Поттера

02 Апреля 2023 • 22:27 Комментировать
Челси
0:2
Астон Вилла
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Руководители «Челси» высказались после объявления об увольнении главного тренера Грэма Поттера.

Совсем недавно стало известно о решении клуба расстаться со специалистом, который занял свой пост в сентябре прошлого года. В последнем матче лондонцы потерпели домашнее поражение от «Астон Виллы» (0:2).

«Мы хотим искренне поблагодарить Грэма за его работу. Мы с огромным уважением относимся к нему как к тренеру и как к человеку. К сожалению, результаты не оправдали наши ожидания, но Грэм всегда вёл себя профессионально и был честен.

Впереди десять матчей Премьер-лиги и четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы приложим максимальные усилия, чтобы наилучшим образом завершить сезон», – приводит пресс-служба «Челси» слова Тодда Бёли и Бехдада Эгбали.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер Тодд Бёли Бехдад Эгбали
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