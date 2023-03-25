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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мудрик: «Восхищаюсь тем, чего добился Кейн»

25 Марта 2023 • 12:01 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
01.04 19:30

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик поделился впечатлениями от достижений нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Напомним, на днях англичанин стал лучшим бомбардиром в истории своей национальной сборной, обойдя в списке Уэйна Руни.

«Очень качественный футболист. Я не многое о нём знаю. Восхищаюсь тем, как тяжело он работал для того, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной Англии», – цитирует Мудрика Sky Sports.

Сборные Украины и Англии на днях сыграют между собой в квалификационном матче к чемпионату Европы 2024 года, который пройдёт в Германии.

Мудрик отметился одной результативной передачей в Английской премьер-лиге после своего перехода в «Челси» в январе.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Гарри Кейн Михаил Мудрик
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ЧЕЛСИ АСТОН ВИЛЛА
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