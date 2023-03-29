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«Челси» ещё не инициировал переговоры по новому контракту для Ковачича

29 Марта 2023 • 04:54 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
01.04 19:30

Хотя две недели тому назад в лондонском «Челси», вроде бы, приняли решение продлить соглашение с 28-летним полузащитником Матео Ковачичем, на деле, этого пока что так и не произошло. Об этом сообщает издание Standard, которое напоминает также об интересе «Манчестер Сити» к личности Ковачича. Между тем его текущее соглашение с лондонским клубом истекает летом 2024 года.

В прошлом Матео успел поиграть в таких клубах, как загребское «Динамо», итальянский «Интер» и даже испанский «Реал». Стабильно привлекается к выступлениям в сборную Хорватии, с которой завоевал уже две медали на чемпионатах мира. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Матео Ковачич
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