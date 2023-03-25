Канте вернулся на поле – он не играл семь месяцев

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте провёл долгожданный для себя матч.

Из-за череды травм француз не играл с августа прошлого года. Сегодня «Челси» сыграл закрытый контрольный матч против «Чарльтона», в котором состоялось возвращение на поле 31-летнего хавбека. Об этом сообщает пресс-служба «синих».

Н'Голо Канте принял участие всего в двух официальных поединках «Челси» в текущем сезоне. Контракт опытного полузащитника истекает после завершения кампании, однако стороны, как неоднократно сообщалось, заинтересованы в продолжения сотрудничества и ведут переговоры о продлении договора.