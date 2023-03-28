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«Челси» хочет продлить контракт с Колвиллом

28 Марта 2023 • 15:43 Комментировать
Брайтон
...
Брентфорд
01.04 17:00

Лондонский «Челси» планирует продлить контракт со своим защитником Леви Колвиллом, который проводит нынешний сезон в аренде за «Брайтона». Об этом сообщает журналист Низар Кинселла.

В то же время источник утверждает, что «Брайтон» настраивает игрока на летний переход на постоянной основе. «Челси» зимой приобрёл Бенуа Бадьяшиля из «Монако», который тоже является левоногим центральным защитником и выступает на позиции Колвилла.

В «Челси» ещё не определились, хотят ли оставить Колвилла в команде на следующей сезоне или же отправить в очередную аренду. У игрока есть контракт с «синими» до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Леви Колвилл
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БРАЙТОН БРЕНТФОРД
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