Обамеянг может вернуться в Ла Лигу, но не в «Барселону»

Нападающий лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг в скором времени вновь может оказаться в испанской Ла Лиге. По информации от журналиста Маттео Моретто, габонец находится в списке трансферных целей мадридского «Атлетико».

Следующим летом «матрасники» будут активно искать нового форварда. Одним из вариантом как раз является Обамеянг, который будет доступен на рынке за бюджетную цену. Напомним, «Атлетико» испытывает финансовые проблемы, из-за чего не может себе позволить крупные сделки.

Ранее Обамеянг полгода выступал в Ла Лиге в составе каталонской «Барселоны», откуда как раз и перебрался в «Челси». Габонец не входит в планы тренера «синих» Грэма Поттера.