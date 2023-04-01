Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер подвёл итоги первых шести месяцев работы в «Челси»

01 Апреля 2023 • 00:19 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
1 1.67 X 3.80 2 5.40
Через 18 ч. 2 мин.

Рулевой «Челси» Грэм Поттер рассказал, как прошли первые полгода работы в клубе.

Специалист занял пост у руля лондонцев в сентябре прошлого года, сменив Томаса Тухеля. С 38 очками после 27 туров «синие» занимают крайне неудачное для себя десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В Лиге чемпионов команда сумела добраться до четвертьфинала, где сыграет с мадридским «Реалом».

«Это было невероятно сложно, но захватывающе. Я очень благодарен за возможность работать в таком удивительном клубе. Чем дольше находишься в «Челси», тем яснее понимаешь местные традиции, культуру, историю. Это время прошло непросто, но благодаря такому опыту мы стали сильнее», – приводит CFCDaily слова Поттера.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ АСТОН ВИЛЛА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.04.23 в 14:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
1.66 4.20 5.00
Видео
01.04.23 в 17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Лестер Лестер
2.48 3.35 2.95
Видео
01.04.23 в 17:00
Арсенал Арсенал
Лидс Лидс
1.35 5.40 8.40
Видео
01.04.23 в 17:00
Брайтон Брайтон
Брентфорд Брентфорд
1.70 4.00 5.00
Видео
01.04.23 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.80 3.25 2.65
Видео
01.04.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Фулхэм Фулхэм
2.75 3.45 2.60
Видео
01.04.23 в 19:30
Челси Челси
Астон Вилла Астон Вилла
1.51 4.40 6.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Апреля
01:22 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Меня постоянно критикуют за комплименты в адрес других команд»
01:14 · Англия. Премьер-лига
Артета хочет видеть в «Арсенале» дорогостоящего футболиста «Барселоны» слухи
01:04 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал возможное решение проблемы отсутствия Холанна в матче с «Ливерпулем»
00:52 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, готов ли «Ливерпуль» потратить более 100 млн евро на одного игрока
00:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов удовлетворить запрос «Наполи» по Осимхену слухи
00:19 · Англия. Премьер-лига
Поттер подвёл итоги первых шести месяцев работы в «Челси»
31 Марта
23:40 · Англия. Премьер-лига
Виейра может получить новую работу в АПЛ
23:30 · Англия. Премьер-лига
Конте отказался от подписания Роналду в 2022 году 1
23:04 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» продолжают ждать ответа от Гюндогана
22:46 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» нацелился на звезду «Арсенала» слухи
22:20 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ претендуют на трансферную цель «ПСЖ»
22:10 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал, нужен ли «Манчестер Юнайтед» новый нападающий
22:01 · Англия. Премьер-лига
Онана может стать частью сделки по переходу Лукаку из «Челси» в «Интер»
21:36 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» нацелился на защитника «Барселоны»
21:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Астон Вилла»: прогноз на матч чемпионата Англии – 1 апреля 2023
Все новости
Рекомендуем