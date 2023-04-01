Поттер подвёл итоги первых шести месяцев работы в «Челси»

Рулевой «Челси» Грэм Поттер рассказал, как прошли первые полгода работы в клубе.

Специалист занял пост у руля лондонцев в сентябре прошлого года, сменив Томаса Тухеля. С 38 очками после 27 туров «синие» занимают крайне неудачное для себя десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В Лиге чемпионов команда сумела добраться до четвертьфинала, где сыграет с мадридским «Реалом».

«Это было невероятно сложно, но захватывающе. Я очень благодарен за возможность работать в таком удивительном клубе. Чем дольше находишься в «Челси», тем яснее понимаешь местные традиции, культуру, историю. Это время прошло непросто, но благодаря такому опыту мы стали сильнее», – приводит CFCDaily слова Поттера.