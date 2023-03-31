«Челси» всерьёз заинтересован в трансфере Осимхена

Лондонский «Челси» твёрдо намерен заполучить нападающего Виктора Осимхена у итальянского «Наполи». По информации от журналиста Низара Кинселлы, «пенсионеры» всерьёз рассчитывают заполучить нигерийского форварда.

Трансфер нового нападающего является одной из главных целей «Челси» на летнее окно. Осимхен впечатляет в нынешнем сезоне, будучи лучшим бомбардиром Серии А с 21 голами. «Наполи» при этом не хочет продавать футболиста за цену менее 150 миллионов евро.

Источник сообщает, что на Виктора грядущим летом также будет претендовать «Манчестер Юнайтед», который тоже находится в активном поиске нового нападающего.