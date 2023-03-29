«Интер» хочет заменить Шкриньяра игроком «Челси»

Миланский «Интер» определился с футболистом, которого хочет купить на замену своему защитнику Милану Шкриньяру. Напомним, словак в конце сезона станет футболистом французского «ПСЖ» на правах свободного агента.

По информации от издания Calciomercato, «Интер» хочет заменить Шкриньяра центральным защитником «Челси» Трево Чалобой. «Синие» летом будут готовы расстаться с несколькими доморощенными футболистами, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плеем. «Интер» хочет этим воспользоваться и забрать себе Чалобу.

Напомним, Трево мог перебраться в Серию А ещё прошлым летом, но тогда «Челси» заблокировал уход англичанина.