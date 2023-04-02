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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» потерпела неудачу в попытках переманить Сансета

02 Апреля 2023 • 12:25 Комментировать
Челси
0:2
Астон Вилла
окончен

Английская «Астон Вилла» положила глаз на Ойяна Сансета из «Атлетика», надеясь заполучить его в статусе свободного агента, однако план провалился - 22-летний игрок подписал новый контракт с клубом из Бильбао, об этом сообщает TeamTalk.

Это означает, что заполучить игрока по дешевке не получится, придется выполнять условия испанской стороны, а готова ли к этому «Астон Вилла» - большой вопрос. Между тем команда Унаи Эмери, по крайней мере, переживает хорошие времена в чемпионате - в субботу она обыграла в гостях «Челси», чего не случалось в чемпионате Англии уже двенадцать лет

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Астон Вилла Ойян Сансет
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