В «Челси» пока не определились с планами на нового голкипера

Лондонский «Челси» может отказаться от идеи приглашения нового голкипера. По информации от журналиста Фабрицио Романо, руководство «синих» пока не определилось, стоит ли клубу приглашать нового вратаря на роль первого номера.

В нынешнем сезоне ворота команды защищает Кепа Аррисабалага, который занимает второе место в Английской премьер-лиге по количеству предотвращённых ожидаемых голов. Эдуар Менди уже является запасным вратарём. Сенегалец может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Напомним, «Челси» ранее связывали с голкиперов «Эвертона» Джорданом Пикфордом, а также с Диогу Коштой из «Порту».