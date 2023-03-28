Закария: «Челси» является большим клубом и должен постоянно побеждать»

Полузащитник «Челси» Денис Закария рассказал, какие амбиции должны быть у его команды. Напомним, за «синих» швейцарец выступает на правах аренды из туринского «Ювентуса».

«Всегда стараюсь подталкивать партнёров вперёд. Думаю, это должен делать каждый. Я являюсь победителем и хочу выигрывать в каждом матче. «Челси» является большим клубом и должен побеждать. Думаю, команда заслуживает этого», – цитирует Закарию официальный сайт «Челси».

Ранее сообщалось о том, что «Челси» не планирует выкупать Закарию в конце сезона на постоянной основе. Если «синие» передумают, они могут заполучить игрока за 38 миллионов евро.