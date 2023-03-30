Джеймс останется в «Челси», несмотря на интерес со стороны «Реала»

Защитник «Челси» Рис Джеймс не покинет лондонский клуб, несмотря на интерес со стороны мадридского «Реала». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что испанский клуб видит в Джеймсе идеального кандидата для усиления позиции правого защитника.

Действующий контракт 23-летнего футболиста с лондонцами рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 70 миллионов евро. Отметим, что Джеймс является воспитанником «Челси».

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «синих» 18 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.