Пулишич рискует пропустить субботний матч «Челси»

В субботу вечером «Челси» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Астон Виллы». Пропустить игру рискует атакующий полузащитник лондонской команды Кристиан Пулишич. 24-летний футболист заболел. Он мог заразиться в расположении сборной США.

«Пулишич – единственный, в ком мы не уверены. Он вернулся из сборной с серьёзной простудой. Так что пока не знаем, сможет ли он сыграть», - сказал Поттер журналистам на пресс-конференции.

Матч между «Челси» и «Астон Виллой» стартует 1 апреля в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.