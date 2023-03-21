Обамеянг готов на сокращение зарплаты ради перехода в «Барселону»

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг по-прежнему надеется перебраться в «Барселону».

Возвращение 33-летнего габонского футболиста в каталонский клуб могло состояться ещё в январе, однако Ла Лига заблокировала сделку. Как сообщает Sport, Обамеянг, на которого не слишком рассчитывают в «Челси», планирует провернуть переход в «Барселону» по окончании сезона. Он готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы у «сине-гранатовых» появилась возможность оформить трансфер, несмотря на финансовые трудности.

Контракт Пьер-Эмерика Обамеянга с «Челси» рассчитан до 2024 года. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 7 млн евро.