Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эмери: «Поттер заслужил возглавить такой топ-клуб, как «Челси»

31 Марта 2023 • 11:24 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
1 1.65 X 3.75 2 5.40
01.04 19:30

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери оценил работу своего коллеги из «Челси» Грэма Поттера. Напомним, в ближайшем туре Английской премьер-лиги «синие» примут у себя дома «вилланов».

«Поттер проделал великолепную работу в «Брайтоне» и заслужил возможность возглавить такой топ-клуб, как «Челси». Ему нужно время, чтобы реализовать свои идеи», – сказал Эмери на пресс-конференции.

«Челси» под руководством Поттера сейчас располагается на десятом месте в чемпионате Англии. Ранее ходили слухи, что англичанина могут уволить в конце сезона и пригласить на его место Юлиана Нагельсманна.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Унаи Эмери Астон Вилла Грэм Поттер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ АСТОН ВИЛЛА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Марта
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» надеется, что Салиба восстановится к матчу с «Ливерпулем»
11:44 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг скоро примет решение по Мактоминаю
11:37 · Англия. Премьер-лига
«Челси» всерьёз заинтересован в трансфере Осимхена
11:28 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Фелиш – особенный футболист»
11:24 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Поттер заслужил возглавить такой топ-клуб, как «Челси»
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» получит 28 миллионов евро за Мойзе Кина
10:10 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Сака показывает редкую для своего возраста стабильность»
09:53 · Англия. Премьер-лига
Забитцер, скорее всего, покинет «Баварию» летом
08:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» недоволен Магуайром
08:49 · Англия. Премьер-лига
Руни объяснил, почему «Арсенал» может упустить чемпионский титул
08:45 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» потерял Вуда до конца сезона
07:39 · Англия. Премьер-лига
Тухель собирается забрать Забитцера обратно в «Баварию»
05:54 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» хочет японскую звезду «Селтика»
05:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» вложит 350 миллионов евро в обновление стадиона
04:51 · Англия. Премьер-лига
Билеты на последний домашний матч «Арсенала» продаются по астрономическим ценам - до 28 тысяч евро!
Все новости
Рекомендуем