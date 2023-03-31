Эмери: «Поттер заслужил возглавить такой топ-клуб, как «Челси»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери оценил работу своего коллеги из «Челси» Грэма Поттера. Напомним, в ближайшем туре Английской премьер-лиги «синие» примут у себя дома «вилланов».

«Поттер проделал великолепную работу в «Брайтоне» и заслужил возможность возглавить такой топ-клуб, как «Челси». Ему нужно время, чтобы реализовать свои идеи», – сказал Эмери на пресс-конференции.

«Челси» под руководством Поттера сейчас располагается на десятом месте в чемпионате Англии. Ранее ходили слухи, что англичанина могут уволить в конце сезона и пригласить на его место Юлиана Нагельсманна.