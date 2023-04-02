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Один из худших в истории «Челси»: за что уволен Поттер

02 Апреля 2023 • 23:26 Комментировать
Челси
0:2
Астон Вилла
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В воскресенье вечером «Челси» официально объявил об отставке Грэма Поттера с должности главного тренера. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, за что был уволен 47-летний специалист.

Ужасные результаты

Под руководством Грэма Поттера «Челси» провёл 31 матч. Поначалу дела шли неплохо, но очень скоро ситуация разладилась. По итогу с Поттером у руля «пенсионеры» отпраздновали только 12 побед. 8 матчей завершились вничью, а 11 матчей были проиграны. Для «Челси» это ужасные показатели.

Специалисты из Opta подсказывают интересную статистику. Показатель «Челси» при Поттере – 1,27 очка в среднем. Если брать тренеров, которые в эпоху Премьер-лиги провели в клубе хотя бы 20 игр чемпионата, то ни у кого нет худшего показателя. Наглядно, правда? Плюс – турнирная таблица. «Челси» занимает лишь 11-е место и рискует вовсе пролететь мимо еврокубков.

«Ни рыба ни мясо»

Когда Поттер принимал «Челси», его преподносили как волшебника. И Гарри Поттер тут не при чём. Просто Грэм хорошо зарекомендовал себя в Швеции, где добивался результатов с «Эстерсундом» при скромном бюджете. Затем Поттер ставил красивую игру в «Суонси» и «Брайтоне». Многие думали: «Дайте этому парню топ-команду, и он разорвёт всех и вся». Дали. И получился провал.

При всём уважении к Поттеру по периоду в «Челси» как тренера я бы охарактеризовал его так – «ни рыба, ни мясо». Специалист оказался слишком мягкотелым для работы в топ-клубе. Поттер был известен своими нестандартными методами так называемого «тимбилдинга», но чтобы добиваться успеха в грандах нужно что-то большее. Когда у тренера нет характера, это сразу передаётся команде. На недавних пресс-конференциях Поттер жаловался, как ему тяжело и плохо живётся под давлением. Этот парень точно не готов к работе на высочайшим уровне. По крайней мере, пока что.

Здесь не лишним будет вспомнить, как в январе в интервью Поттер говорил, что в вопросах трансферов он мало что решает. Уже тогда показалось, что тренер не пробудет в «Челси» долго. Он выглядел бесхарактерным и совершенно отстранённым.

Что дальше

Поттер не потянул топ-уровень, и в ближайшее время у него точно не будет шанса снова возглавить гранд. Прямо сейчас кажется, что такого шанса у Грэма уже не будет никогда, но употреблять слово «никогда» лучше не стоит – в футболе случается всякое. Ясно, что на сегодняшний день уровень Поттера – скромные середняки, с небольшим бюджетом, где можно спокойно работать и не ощущать высокого давления. Быть может, Грэм летом вернётся в «Брайтон», ведь Роберто де Дзерби сватают в «Тоттенхэм» и «Интер».

Что касается «Челси», то клуб будет искать нового рулевого. Скорее всего, он придёт по завершению сезона. Слухи уже связывают лондонцев с Юлианом Нагельсманном.

Финансовый провал «Челси»

Нельзя не упомянуть то, как «Челси» провалился финансово. Осенью лондонцы, видя в Поттере волшебника, заплатили за выкуп его контракта в «Брайтоне» под 25 миллионов евро. Теперь, судя по данным СМИ, «пенсионерам» придётся выплатить Поттеру и его штабу под 60 миллионов евро компенсации за расторжение контракта. Получается, «Челси» потратил больше 80 миллионов евро в пустоту. И это на фоне активнйой и довольно странной зимней трансферной кампании, где потрачено было 330 миллионов евро. Лихо начинает свой путь в АПЛ Тодд Бёли, ничего не скажешь…

Александр Тихий

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Челси Грэм Поттер Тодд Бёли
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